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وفاة بتدهور مركبة على الطريق الصحراوي

13 مارس 2024
وفاة بتدهور مركبة على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:قال النقيب ايمن الحراحشة إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث سير على الطرق الخارجية.
وقال الحراحشة خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تدهور على الطريق الصحراوي بعد محطة راس النقب نتج عنه وفاة شخص والمركبة خارج حرم الشارع العام مبينا أنه تم تعليل الحادث من قبل إدارة السير على انه “التعامل الخاطئ مع المنعطفات”.
وبين انه تم التعامل مع عدد من المركبات المعطلة في أماكن مختلفة من المملكة


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