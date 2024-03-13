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شهيد وجريحان بقصف إسرائيلي لسيارة بمدينة صور اللبنانية

13 مارس 2024
شهيد وجريحان بقصف إسرائيلي لسيارة بمدينة صور اللبنانية

وطنا اليوم:استهدفت طائرة مسيرة اسرائيلية صباح اليوم الاربعاء سيارة بصاروخ مباشر على طريق عام صور – الحوش بإتجاه الناقورة بالقرب من محطة صفي الدين للمحروقات.
ونقل عن مصادر طبية، سقوط شهيد وإصابة اثنين إثر الاستهداف.
من جهته، قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أن الحكومة ستتقدم بشكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن لاستهدافها المدنيين في محيط مدينة بعلبك.


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