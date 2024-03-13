بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الأونروا: عدد شهداء أطفال غزة يفوق نظراءهم بحروب العالم آخر 4 سنوات

13 مارس 2024
الأونروا: عدد شهداء أطفال غزة يفوق نظراءهم بحروب العالم آخر 4 سنوات

وطنا اليوم:أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، أن عدد الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا في حروب العالم خلال السنوات الـ4 الماضية، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل أطفال غزة.
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، وصف لازاريني في منشور عبر حسابه على منصة “إكس” الليلة الماضية، الإحصائيات المتعلقة بالأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة بـ”الصادمة”، قائلا “هذه حرب على الأطفال، تُشن على مستقبلهم”.
وشارك لازاريني رسمًا بيانيًا تم إعداده بناءً على بيانات الأمم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية، يظهر عدد الأطفال الذين فقدوا حياتهم في غزة في الفترة من 7 تشرين الأول الماضي إلى 29 شباط الماضي، وعدد الأطفال الذين قُتلوا في الحروب في السنوات الأربع الماضية.
وأظهر الرسم البياني أن عدد الأطفال الذين قتلوا في الحروب خلال السنوات الأربع الماضية بالعالم بلغ 12 ألفًا و193، مقارنة بـ 12 ألفًا و300 طفل فقدوا حياتهم في غزة خلال خمسة شهور.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:29

ترتيبات لهجرة الفلسطينيين من غزة بالسفن عبر البحر

04:46

واشنطن تمدد إعفاء للعراق بدفع تكاليف إمدادات كهرباء لإيران

03:44

الحوثيون يعتزمون منع السفن من المرور عبر المحيط الهندي

02:25

أميركا تُنهي صياغة مشروع قرار بمجلس الأمن لدعم هدنة غزة

02:14

انطلاق فعاليات بطولة الشباب الرمضانية لكرة القدم في محافظة إربد.

01:11

إعلام عبري: 4 آلاف إلى 6 آلاف جندي لحماس وسط وشمال غزة

00:21

المستشفى التخصصي ينظم يوم طبي مجاني لأهالي مخيم غزة

00:09

سفارة الإحتلال بعمان تحتجز ٤٠٠ جواز سفر أردني .. تفاصيل

23:25

محمود عباس يكلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة

22:36

عاجل: شاهد.. صور تظهر أعمال بناء رصيف على ساحل غزة

21:52

مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد العيسوي يعزي عشيرة الطيب وآل أبو غيداء

21:30

وفاة طفل دهساً في اربد

وفيات
وفيات الخميس 14-3-2024والد مدير عام شركة البتراء للتعليم في ذمة اللهوفيات الأربعاء 13-3-2024وفيات الثلاثاء 12-3-2024وفيات الإثنين 11-3-2024