إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن بالقدس

وطنا اليوم:قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن محاولة تنفيذ عملية طعن جرت على حاجز النفق في القدس، وإن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على المنفذ.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن منفذ العملية وصل إلى حاجز النفق وهو يستقل دراجة نارية وترجل منها ونفذ الطعن.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن جريحين وقعا في عملية الطعن.

وقال مصدر إن المصابَين هما جندي وجندية وإن إصابتهما بين متوسطة وخفيفة.

وأضاف أن علمية الطعن جرت على حاجز الأنفاق، الذي يقع على شارع التفافي يربط بين مدينتي القدس والخليل، وقد أطلقت قوات الاحتلال النار على المنفذ.

وأشار إلى أن هذا الحاجز قد شهد أكثر من عملية طعن منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.