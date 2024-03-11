بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. ادب وثقافة

السهيل تقرأ قصة الولد الطائر في منتدى البيت العربي الثقافي

منذ ساعة واحدة
السهيل تقرأ قصة الولد الطائر في منتدى البيت العربي الثقافي

وطنا اليوم: قرأت الكاتبة سارة طالب السهيل قصة “الولد الطائر ” من تأليفها في منتدى البيت العربي الثقافي وسط حضور مميز من الأطفال وأسرهم وعدد من الشعراء والأدباء .
وتركز القصة التي تحمل بعدا اجتماعيا وتثير خيال الطفل على أهمية البيئة للإنسان، وانتمائه لمجتمعه وموطنه، وإلى الترابط الأسري والتعاون بين أفراد الأسرة، وإلى أهمية التفاهم بين الزوجين ورعاية الأبناء وحرص أهل المجتمع على بعضهم البعض، كما تتيح للطفل استخدام خياله وذكائه في محاولة معرفة الأحداث خاصة وأن القصة تنتهي بنهاية مفتوحة وتترك المجال للطفل لاختيار خاتمتها بالشكل الذي يراه مناسبا .
تتحدث القصة عن طفل رضيع يخطفه طائران ليعيش بين الطيور وبعد مرور سنوات عديدة يصبح شابا ويلتقي بوالدته ويتم التعرف عليها من خلال الرسم فهي ترسم له حكايتها معه، وهو يرسم حكايته مع الطائرين وكيف عاش معهما .
وتميزت القراءة القصصية من قبل الكاتبة سارة السهيل بالتفاعل مع الأطفال الحضور وتقديم الأسئلة أثناء القراءة ومعرفة مقدار الاجتهاد بالأحداث القادمة للقصة قبل قراءتها، ما أضفى على الأمسية رونقا خاصا.
وقبل ختام الأمسية القصصية قدمت د. دلال اللواما مسؤولة ملف المرأة والشباب في جمعية تراث عمان الثقافية فقرة احتوت بعض الأسئلة العامة وأسئلة عن قصة الولد الطائر وقدمت الهدايا والجوائز للأطفال.
كما قدمت الكاتبة سارة السهيل قصة اللؤلؤ والأرض وهي إحدى مؤلفاتها هدية للأطفال وللحضور .
وفي ختام الأمسية قدم رئيس منتدى البيت العربي الثقافي صالح الجعافرة درعا تكريميا للكاتبة السهيل بمشاركة أمينة سر المنتدى الأديبة ميرنا حتقوة ومدير الأمسية الكاتب محمود الداوود.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:43

بايدن: لا عملية عسكرية برفح دون خطة لأمن المدنيين

20:18

الصيام الإثنين أم الثلاثاء .. هلال رمضان يثير الجدل في الأردن

20:08

جامعة البترا تهنئ بحلول شهر رمضان المبارك

20:04

توثيق عشرات حالات الاغتصاب في السودان

19:57

القره داغي يدعو للتبرع لغزة بدل العمرة

19:50

الاحتلال يضع أسلاكا شائكة قرب الأقصى

19:45

البوتاس العربية تهنئ الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

19:39

الاحتلال يعتقل يهوديا أحرق علم “إسرائيل” ورفع علم فلسطين

19:20

الملك والرئيس المصري يؤكدان أهمية التوصل للتهدئة في غزة

19:19

الملك وعاهل البحرين يؤكدان ضرورة تكثيف العمل لتفادي أي تصعيد في الأقصى

19:17

المنطقة العسكرية الوسطى توزع طرود خير

19:09

الحكومة تحث على عدم العزوف عن انتخاب المرأة والشباب

وفيات
وفيات الإثنين 11-3-2024وفيات الأحد 10-3-2024والد النائب نضال الحياري في ذمة اللهوفيات الجمعة 8-3-2024وفيات الخميس 7-3-2024