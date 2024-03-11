وطنا اليوم:قال تقرير لحملة “معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي” إنه تم توثيق 81 حالة اغتصاب، أغلبها في ولاية الجزيرة أواسط السودان.
وحسب تقرير الحملة، فإن 32% من حالات الاغتصاب ضحاياها قاصرات.
وتركزت أغلب هذه الحالات الموثقة في ولاية الجزيرة بتسجيل 43% من حالات الاغتصاب خلال فترة التقرير، بينما سجلت ولاية وسط دارفور 27%، وولاية النيل الأبيض 13%، وولاية شمال دارفور 11%، وولاية الخرطوم 6%.
وقال التقرير إن هذه الإحصاءات توضح الواقع المأساوي في السودان خلال الفترة من 15 ديسمبر/كانون الأول حتى 29 فبراير/شباط الماضيين.
وأشار التقرير إلى أن وقف الحرب يظل أولوية قصوى، لأن العنف والنزاع هما السبب الرئيسي وراء تفاقم حالات الاغتصاب في المناطق المتضررة
توثيق عشرات حالات الاغتصاب في السودان
وطنا اليوم:قال تقرير لحملة “معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي” إنه تم توثيق 81 حالة اغتصاب، أغلبها في ولاية الجزيرة أواسط السودان.