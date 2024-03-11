توثيق عشرات حالات الاغتصاب في السودان

وطنا اليوم:قال تقرير لحملة “معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي” إنه تم توثيق 81 حالة اغتصاب، أغلبها في ولاية الجزيرة أواسط السودان.

وحسب تقرير الحملة، فإن 32% من حالات الاغتصاب ضحاياها قاصرات.

وتركزت أغلب هذه الحالات الموثقة في ولاية الجزيرة بتسجيل 43% من حالات الاغتصاب خلال فترة التقرير، بينما سجلت ولاية وسط دارفور 27%، وولاية النيل الأبيض 13%، وولاية شمال دارفور 11%، وولاية الخرطوم 6%.

وقال التقرير إن هذه الإحصاءات توضح الواقع المأساوي في السودان خلال الفترة من 15 ديسمبر/كانون الأول حتى 29 فبراير/شباط الماضيين.

وأشار التقرير إلى أن وقف الحرب يظل أولوية قصوى، لأن العنف والنزاع هما السبب الرئيسي وراء تفاقم حالات الاغتصاب في المناطق المتضررة