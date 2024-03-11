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توثيق عشرات حالات الاغتصاب في السودان

منذ ساعة واحدة
An army soldier talks to women on a street in Khartoum on June 6, 2023, as fighting continues in war-torn Sudan. Battles raged in Sudan's war-torn capital of Khartoum on June 6, witnesses said, and the residents of an island in the Nile reported being "under siege" amid desperate shortages. (Photo by AFP)

وطنا اليوم:قال تقرير لحملة “معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي” إنه تم توثيق 81 حالة اغتصاب، أغلبها في ولاية الجزيرة أواسط السودان.
وحسب تقرير الحملة، فإن 32% من حالات الاغتصاب ضحاياها قاصرات.
وتركزت أغلب هذه الحالات الموثقة في ولاية الجزيرة بتسجيل 43% من حالات الاغتصاب خلال فترة التقرير، بينما سجلت ولاية وسط دارفور 27%، وولاية النيل الأبيض 13%، وولاية شمال دارفور 11%، وولاية الخرطوم 6%.
وقال التقرير إن هذه الإحصاءات توضح الواقع المأساوي في السودان خلال الفترة من 15 ديسمبر/كانون الأول حتى 29 فبراير/شباط الماضيين.
وأشار التقرير إلى أن وقف الحرب يظل أولوية قصوى، لأن العنف والنزاع هما السبب الرئيسي وراء تفاقم حالات الاغتصاب في المناطق المتضررة


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