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الاحتلال يضع أسلاكا شائكة قرب الأقصى

منذ ساعتين
الاحتلال يضع أسلاكا شائكة قرب الأقصى

وطنا اليوم:وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أسلاكا شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى المبارك، في منطقة باب الأسباط، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن محافظة القدس.
كما نقلت الوكالة عن مصادر بالبلدة القديمة أن الاحتلال يهدف من هذه الخطوة إلى منع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، في ظل حصاره المشدد على المسجد منذ 5 أشهر، إلى جانب إصداره عشرات أوامر الإبعاد بحق مقدسيين لمنعهم من الصلاة خلال شهر رمضان.


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