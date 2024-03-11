البوتاس العربية تهنئ الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

وطنا اليوم:يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور والإدارة التنفيذية، وجميع العاملين في الشركة، برفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله، وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأردن وقيادته وشعبه دائما بالخير واليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالنهضة والعزة والنماء.