جمعية تراث عمان الثقافية تشارك في أمسية بمناسبة يوم المرأة بعنوان ” المرأة حياة وصمود “

وطنا اليوم – شاركت جمعية تراث عمان الثقافية ممثلة بالدكتورة دلال اللواما مسؤولة ملف المرأة والشباب بالجمعية بأمسية أدبيه في الملتقى الأردني الوطني الثقافي (قامات ومنارات أدبية) نظمها الملتقى بالتعاون مع بيت الثقافة والفنون، بعنوان “المرأة حياة وصمود” حيث تحدثت عن دور المرأة الاردنية الرائد وفخر النساء الاردنيات بوسام النهضة المرصع الذي تقلدته جلالة الملكة رانيا العبد الله تقديراً لعطائها المتميز ودورها الريادي في النهوض بالمجتمع الأردني وحرصها على خدمة أبناء وبنات الوطن بمختلف الميادين، واعربت اللواما ان هذا الوسام رمزاً لكل امرأة نشمية أردنية، واشادت باللفتة الكريمة من جلالة الملك عبد الله الثاني لتكريم زوجته ورفيقة دربة (وراء كل امرأة عظيمة رجل عظيم) واعتبرت هذه الخطوة رائدة على الصعيد الاسري حيث حثت الرجال الاردنيين على ان ينتهجوا نهج جلالته وان يغتنموا الفرص ويكرموا زوجاتهم ونسائهم في كل المناسبات تعزيزاً ومساندة لهن.

كما وتطرقت الدكتورة اللواما الى المرأة الفلسطينية الصامدة، الصابره، المحتسبه، والتي تضمد جراح قلبها قبل بدنها بعزة وشموخ وأيمان راسخ بالقضية والارض،

داعين الله عز وجل ان ينتهي هذا الكيان بطغيانه الغاشم وان يُسحق ويغرُبُ عن الارض الطاهرة ، التي شُبعت بدم الشهداء حتى صارت تزفر دماً، وتمنت في يوم المرأة الحرية لنساء غزة وجميع النساء في العالم ودعت ان تكون المراة الغزاوية قدوتنا في الشجاعة والتضحية.

واستهل السيد حسان المجالي المدير العام لمنتدى بيت الثقافة والفنون والناشط الثقافي الأمسية بكلمة اشاد فيها بدور المراة منذ تأسيس الدولة وان المراة الاردنية لها تقديرها واحترامها من الرجل الاردني الاب والاخ والابن . ومن ثم تلت كلمة السيد المجالي كلمة للناشطة نورا ذياب بالنيابة عن المرأة الفلسطينة والمرأة الغزية والتي بينت فيها صمودها في ظل هذه الحرب والظروف القاسية التي تخلو من الانسانية والرحمة. ثم قدم السيد غزال النزلي وهو ناشط ثقافي كلمة للمراة والذي بدوره اشاد لأدوار المراءه العربية على وجه العموم والاردنية على وجه الخصوص وان لها الدور الرئيسي في بناء المجتمع وتطوره. ثم وجهت الاديبة شام الكيلاني كلمة للمراه مهنئة اياها على هذا اليوم واعتبرت ان كل يوم فيه انجازات وطموحات متحققه هو يوم عيد لها . هذا وتخلل الامسية قصيدة رائعة عن المراءة القاها الدكتور الشاعر عدنان السعوي وابدع في مفرداتها. ومن ثم وجه الدكتور غازي الربابعه كلمة وهو اكاديمي وعسكري واحد ضباط الجيش الأردني الذين شاركو في حرب 1967 للمرأة وغزة وفلسطين .

ومن خلال الامسية قُدمت برقيات ومداخلات للمرأة تحدث وأبرق فيها الناشط الدكتور بلال ابو طالب والاديبة ميسون الباز والسيد رياض ابو قيص. وفي الختام كان للشعر الحصة الاكبر فقد قدم الشاعر محمود ابراهيم والشاعر محمد الطورة قصائد عذبه الكلمات للمرأة وكانت مسك الختام.

والجدير بالذكر ان الأديب والناشط الثقافي والعضو في العديد من المنتديات الثقافية المهندس شادي العلاوي قام بإدارة هذه الامسية بالإضافة الى مداخلاته الادبية والاهازيج التراثيه التي اثرت الامسية.