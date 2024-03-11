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كابيتال بنك يُكرم موظفاته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

منذ ساعتين
كابيتال بنك يُكرم موظفاته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

وطنا اليوم-بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من أذار من كل عام، نظم كابيتال بنك فعالية مميزة لموظفاته، إيماناً منه بأهمية دورهنّ ومساهماتهنّ الفاعلة في مسيرة وتطور البنك.

اشتملت الفعالية على جلسات تفاعلية متنوّعة، حيث شاركت الموظفات في أنشطة رياضية وترفيهية، تهدف إلى تعزيز صحتهنّ الجسدية والنفسية. كما تضمّنت الفعالية جلسة تركزت على كيفية التعامل مع الضغوطات والتحديات اليومية، وإدارة المشاعر بشكل فعّال.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار التزام كابيتال بنك بدعم وتمكين المرأة، إيماناً منه بأهمية دورها في مختلف المجالات، كما حرص البنك على توفير بيئة عمل عادلة ومتساوية للجميع، ودعم الموظفات في مسيرتهن المهنية ورفع كفاءاتهن.

وعبّرت الموظفات عن سعادتهن بالمشاركة في هذه الفعالية، واعتبرنها فرصة مميزة للتعارف بشكل أفضل وتطوير مهاراتهن الشخصية.

تجدر الإشارة إلى أن كابيتال بنك يعد من المؤسسات الأردنية الرائدة التي تولي موظفيها اهتماماً غير مسبوق لإيمانه بأنهم الركيزة الأساسية في عمل البنك وتطوره، وذلك من خلال توفير بيئة عمل إيجابية، وتقديم فرص للتطوير المهني، ومكافأة الأداء المتميز، والاعتراف بالمساهمات الفردية، والحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة، والاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية للموظفين.


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