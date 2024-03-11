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نتنياهو : قضينا على رقم 4 في حماس و3و2 و1 سيأتي وقتهم

منذ ساعتين
نتنياهو : قضينا على رقم 4 في حماس و3و2 و1 سيأتي وقتهم

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، الاثنين ، ان تكرار هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خط أحمر بالنسبة لنا، ولا يمكننا أن نسمح ببقاء حماس.

وتاليا ابرز التصريحات :
سنقوم بكل ما يلزم للقضاء على حماس، وسنعمل على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين وتقديم المساعدات. يتعين علينا تدمير حماس وإلا فلن يكون هناك مستقبل في الشرق الأوسط. عدم القضاء على كتائب حماس المتبقية برفح سيجعلها تعيد تشكيل نفسها، وتسيطر على قطاع غزة.
لدينا اتفاقات مع الولايات المتحدة بشأن الأهداف الأساسية، وهناك -أيضا- خلافات حول كيفية تحقيقها. اتفقت مع الرئيس بايدن على أن علينا تدمير حماس، ولا يمكننا ترك ربع جيشها في مكانه وهو حاليا في رفح. أغلبية الإسرائيليين يؤيدون سياستنا بتدمير حماس، وعدم إقامة دولة فلسطينية. على المجتمع الدولي برمته أن يقف خلف إسرائيل ويرفض الضغوط، لأننا نخوض حربا عادلة. حماس قدّمت مطالب غريبة للتوصل لاتفاق، لكننا لا نخوض معركة خاصة بنا، بل ضد محور إيران الإرهابي. نحن في طريقنا لتحقيق الانتصار المطلق قضينا على رقم 4 في حماس و3و2 و1 سيأتي وقتهم.


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