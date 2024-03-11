الحاج توفيق: قلة اللحوم الحمراء في الأردن تعود إلى أزمة باب المندب

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفة تجارة عمان والأردن خليل الحاج توفيق، أن جميع التجار سواء بالتجزئة أو بالجملة لاحظوا انخفاض أسعار بعض السلع مع اقتراب شهر رمضان المبارك مقارنة بأسعار العام الماضي، وهو ما انعكس ايجابياً على المواطن.

وقال الحاج توفيق خلال مداخله إذاعية، إن التفاوت بالأسعار بين المحال التجارية أمر صحي من حيث التسويق والتنافس، حتى لو كان السعر أقل من التكلفة، منوها إلى وجود أكثر من 8 آلاف سوبر ماركت في عمّان.

وأضاف أن الأسعار في بعض المحال أقل من سعر تكلفتها بسبب التنافس بين التجار، إضافة إلى أن هوامش الربح للمواد الأساسية قليلة لأن أسعار هذه السلع مكشوفة في جميع المحال، لافتا إلى أن مشكلة المواطن ليست بالأسعار إنما بدخله الشهري.

وبين الحاج توفيق، أن العام الحالي شهد تراجعا بأسعار الزيت النباتي بنحو 40%، واستقرارا بأسعار بعض السلع كالأرز والسكر والبقوليات رغم ركود الأسواق وانخفاض قيمة السلة الشرائية، مشيرا في الوقت نفسه إلى ارتفاع أسعار الدجاج الطازج وبعض أصناف الخضار بصورة طفيفة ومقبولة بسبب الطلب الكبير والعرض المحدود.

وأكد أن قلة اللحوم الحمراء في الأردن تعود إلى أزمة باب المندب، إذ أن 62% من الحاويات تأتي إلى الأردن من باب المندب، مبينا أن أسعار الشحن الجوي أعلى بكثير من أسعار الشحن البحري وهو ما لا يتناسب مع المواطن.