67 شهيدا خلال 24 ساعة في غزة.. و72% من الحصيلة نساء وأطفال

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 31 ألفا و112 شهيدا وشهيدة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، إن عدد الإصابات من جراء العدوان ارتفع أيضا ليصل إلى 72 ألفا و760 مصابا ومصابة.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 67 شهيدا وشهيدة، و106 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

كما بيّنت الوزارة، أن 72 بالمئة من ضحايا العدوان من الأطفال والنساء، لافتة إلى أن حصيلة شهداء سوء التغذذية والجفاف ارتفعت أيضا إلى 25 شهيدا وشهيدة.