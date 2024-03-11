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دعوى قضائية ضد شركة الإتحاد لتطوير الأراضي

منذ ساعة واحدة
دعوى قضائية ضد شركة الإتحاد لتطوير الأراضي

وطنا اليوم:أقامت شركة الإتحاد للإستثمارات المالية دعوى قضائية على شركة الإتحاد لتطوير الأراضي، ردا على الدعوى التي اقامتها الاولى على الثاني التي تطالبها فيها باكثر من 12 مليون دينار .
ووفق ما افصحت شركة الاتحاد للإستثمارات المالية لبورصة عمان، فان الدعوى االقضائية تتضمن مطالبة بإجراء المحاسبة وبذمة مالية وتعويضات من شركة الإتحاد لتطوير الأراضي تقدر بمبلغ (3) مليون دينار لغايات ” الرسوم أي انها قيمة تقديرية وهي قابلة للزيادة.
واكدت الشركة انه بخصوص الحجز التحفظي فقد نقضته محكمة التمييز لصالح شركة الإتحاد للإستثمارات المالية ، وانها منظور حالياً أمام محكمة الإستئناف التي قررت اتباع النقض،
واكدت الشركة ان المتخصمين لا زالا في مرحلة تبادل اللوائح، ولم يتم تحديد موعد لأي جلسة محاكمة حتى الأن.
واشارت الشركة إلى عدم دقة واكتمال افصاح شركة الإتحاد لتطوير الأراضي وذلك لإغفال افصاحهم وبشكل متعمد ومقصود بوجود قضية بالتقابل ضدهم وبمواجهتهم وعدم افصاحهم كذلك عن نقض التمييز طلب القاء الحجز التحفظي.
وفي سياق منفصل اعلنت شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر انها اقامت دعوى قضائية بالتقابل للدعوى التي اقامتها شركة الاتحاد لتطوير الاراضي امام محكمة بداية حقوق عمان.
وطالب الشركة عبر الدعوى مطالبة باجراء المحاسبة والمطالبة بذمة مالية وتعويضات من شركة الاتحاد لتطوير الاراضي مقدرة بمبلغ (3) مليون دينار .
واكد الشركة ايضا انه بخصوص طلب القاء الحجز التحفظي فانه تم نقضه من قبل محمكة التمييز لصالح شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر وان الطلب حاليا منظور امام محكمة الاستئناف التي قررت اتباع النقض.
واشارت الشركة الى عدم دقة واكتمال إفصاح شركة الاتحاد لتطوير الاراضي وذلك لاغفال إفصاحهم وجود قضية بالتقابل ضدهم.


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