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مدير الأمن السعودي يحذر المعتمرين: الحرم للعبادة

منذ ساعة واحدة
مدير الأمن السعودي يحذر المعتمرين: الحرم للعبادة

وطنا اليوم:حذّر مدير الأمن العام السعودي الفريق محمد البسامي، المعتمرين من مخالفة اللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة، خلال زيارتهم إلى الحرمين الشريفين في شهر رمضان المبارك.
وقال البسامي خلال مؤتمر صحفي كشف خلاله عن استعدادات الأمن العام لموسم رمضان، إن “الحرم وساحاته للعبادة، ونرجو من الزوار والمعتمرين كافة التقيد بهذه المقاصد “.
وجاء حديث البسامي بعد أيام من تصريحات أطلقها رئيس هيئة شؤون الحرمين الشيخ عبد الرحمن السديس، حذر خلالها المعتمرين من رفع أي علم سوى العلم السعودي.
وقال السديس: “لا شعار في الحرمين الشريفين إلا شعار التوحيد.. أنتم أتيتم للعبادة وليس لرفع الشعارات والهتافات”.
وأضاف في تصريحات: “لا تأخذكم العاطفة برفع الهتافات، رجال الأمن بالمرصاد لكل من يرفع شعارات سياسية في الحرمين الشريفين”.
وجاء حديث السديس عقب تداول فيديو لرجل أمن وهو يقوم بانتزاع علم فلسطين من معتمرة رفعته أمام الكعبة المشرفة.
يشار إلى أن السعودية تمنع أي مظاهر تضامنية شعبية مع أهالي قطاع غزة، رغم الموقف الرسمي الداعم للفلسطينيين، والرافض بشدة للعدوان الإسرائيلي الذي خلف نحو 31 ألف شهيد.


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