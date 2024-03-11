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اجتماع القدوم إلى يسوع .. بايدن يشرح عبارته بخصوص نتانياهو

منذ ساعتين
FILE PHOTO: U.S. President Joe Biden attends a meeting with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, as he visits Israel amid the ongoing conflict between Israel and Hamas, in Tel Aviv, Israel, October 18, 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

وطنا اليوم:أعطى الرئيس الأميركي، جو بايدن، التفسير الصحيح للعبارة التي سُمعت منه، الخميس، مباشرة بعد نهاية خطابه عن حالة الاتحاد، عندما كان في حديث جانبي مع أحد أعضاء مجلس الشيوخ عن اتصال سابق بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.
وفي حديثه الجانبي، سُمع بايدن وهو يقول إنه أخبر نتانياهو أنهما بحاجة إلى “اجتماع القدوم إلى يسوع”.
وقال بايدن وفق التسجيل الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية: “لقد أخبرته قائلا: يا بيبي [نتنياهو].. أنت وأنا يجب أن نرتب “اجتماع قدوم إلى يسوع”.
وكان هذا التعليق إشارة على الإحباط المتزايد بين الزعيمين، وفق الغارديان.
وفي حديثه لقناة “أم.أس.أم.بي.سي” الأميركية، السبت، قال بايدن إن عبارة “القدوم إلى يسوع” كانت شائعة الاستخدام في جنوب ولاية ديلاوير، حيث عاش، وأنها تعني “اجتماعا جادا”.
وعندما سئل عما يقصده بايدن بالضبط من استخدامه لهذه العبارة، قال إنه يعتقد أن نتانياهو بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد لمنع سقوط ضحايا أبرياء في الحرب مع حماس.
وقال أيضا “ما يحدث هو أن لدى نتانياهو الحق في الدفاع عن إسرائيل، والحق في مواصلة ملاحقة قادة حماس، ولكن يجب عليه أن يولي مزيدا من الاهتمام للأرواح البريئة التي تُزهق نتيجة الإجراءات المتخذة”.
وقال بايدن للمذيع جوناثان كيبهارت “لقد عرفت بيبي منذ 50 عاما وكان يعرف ما أعنيه بذلك”.


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