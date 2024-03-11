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استنفار أمني في رمضان.. الاحتلال ينشر 23 كتيبة بالضفة

منذ ساعتين
epa11048158 Israeli army vehicles during an Israeli army raid in Al-Far'a refugee camp, near the West Bank city of Tubas, 29 December 2023. At least seven Palestinians were wounded during an Israeli military raid on the refugee camp, the Palestinian Health Ministry said. EPA/ALAA BADARNEH

وطنا اليوم:شددت سلطات الاحتلال من اجراءاتها العسكرية، ونشرت بموجبها 23 كتيبة في أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعاقت، مساء الأحد، دخول مئات المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة التراويح واحتجزت المواطنين على أبواب المسجد الأقصى وأعاقت وصولهم إليه، حيث فرضت قيودا على دخول الشبان للأقصى لأداء التراويح، وسمح بدخول النساء من سن 40.
وتفرض قوات الاحتلال حصارا مشددا على المسجد الأقصى منذ خمسة أشهر وتمنع الدخول إليه، وقد أصدرت عشرات أوامر الإبعاد بحق مقدسيين، من أجل منعهم من الصلاة خلال شهر رمضان.


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