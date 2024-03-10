8 مجازر خلال الـ24 ساعة الأخيرة في غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع إلى 31 ألفا و45 شهيدا و72 ألفا و654 مصابا.

وذكرت الوزارة في بيان أصدرته أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة راح ضحيتها 85 شهيدا و130 مصابا.

كما قالت إن عدد شهداء سوء التغذية والجفاف في القطاع ارتفع إلى 25.