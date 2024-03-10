بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

وفاة 14 جنينا بغزة في أرحام أمهاتهم بسبب سوء التغذية

10 مارس 2024
وفاة 14 جنينا بغزة في أرحام أمهاتهم بسبب سوء التغذية

وطنا اليوم:قال القائم بأعمال مدير مستشفى العودة شمالي قطاع غزة، محمد صالحة، الأحد، إن 14 جنينا في أرحام أمهاتهم توفوا في آخر شهرين بسبب سوء التغذية.
وأضاف صالحة، أن المستشفى يستخدم بدائل أدوية غير مناسبة لحالات الجرحى بسبب نقص الأدوية.
وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25 شهيدا.
وأشار الدكتور أشرف القدرة ، إلى ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25 شهيدا في قطاع غزة، موضحا أن الحصيلة المعلنة لشهداء سوء التغذية والجفاف تعكس ما يصل للمستشفيات فقط.
وأضاف أن تزايد شهداء سوء التغذية والجفاف مقلق للغاية ويعني أن المجاعة شمال غزة وصلت لمستويات قاتلة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:25

الية جديدة للتعامل مع المتنزهين في منطقة أم النمل

19:22

جيش الاحتلال يقر بمقتل لواء احتياط بمعارك جنوب غزة

19:20

قرارات جديدة لمجلس الوزراء – تفاصيل

19:16

قصتي مع أورنج

19:10

#عاجل الأردن يعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك

19:07

غرة رمضان الاثنين بالسعودية .. ودول إسلامية تعلنه الثلاثاء

19:02

*رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أهالي نابلس بالأردن*

18:12

محافظة لعمداء شؤون الطلبة: من الضروري التركيز على المجالات المتاحة للأنشطة الحزبية في الجامعات لا على القيود

17:50

الملكية الأردنية توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع تكية أم علي

16:41

المعايطة: إجراءات أمنيّة ومرورية وخدمات إنسانية خلال رمضان

16:38

سياحة الأعيان تزور الجامعة الألمانية الأردنية

16:35

جلسة حواريّة للميثاقيات في مادبا حول “تمكين المرأة أمام قانوني الأحزاب والانتخاب”

وفيات
وفيات الأحد 10-3-2024والد النائب نضال الحياري في ذمة اللهوفيات الجمعة 8-3-2024وفيات الخميس 7-3-2024وفيات الأربعاء 6-3-2024