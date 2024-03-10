وفاة 14 جنينا بغزة في أرحام أمهاتهم بسبب سوء التغذية

وطنا اليوم:قال القائم بأعمال مدير مستشفى العودة شمالي قطاع غزة، محمد صالحة، الأحد، إن 14 جنينا في أرحام أمهاتهم توفوا في آخر شهرين بسبب سوء التغذية.

وأضاف صالحة، أن المستشفى يستخدم بدائل أدوية غير مناسبة لحالات الجرحى بسبب نقص الأدوية.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25 شهيدا.

وأشار الدكتور أشرف القدرة ، إلى ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25 شهيدا في قطاع غزة، موضحا أن الحصيلة المعلنة لشهداء سوء التغذية والجفاف تعكس ما يصل للمستشفيات فقط.

وأضاف أن تزايد شهداء سوء التغذية والجفاف مقلق للغاية ويعني أن المجاعة شمال غزة وصلت لمستويات قاتلة.