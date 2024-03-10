الإفتاء: الصدقة واجبة لإخواننا في قطاع غزة

وطنا اليوم:قال أمين عام دائرة الإفتاء الأردنية الدكتور الشيخ زيد إبراهيم الكيلاني، إن التبرعات التي يجمعها خلال حملة “خير الأردن”، تصل إلى غزة بكامل قيمتها، دون اقتطاع أي جزء منها ككلف تشيغيلية.

جاء ذلك في حديث للكيلاني، اليوم الأحد، خلال حملة “خير الأردن” ، لتأمين وجبات غذائية جاهزة، لأهلنا في غزة خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف، أن الصدقة واجبة لإخواننا في قطاع غزة، في ظل ما يعاني منه الأهل بقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ خمسة أشهر.

وبين الكيلاني، أن التبرعات والصدقات التي تذهب للأهل في غزة، تغيض العدوان الإسرائيلي، داعيا إلى المشاركة بالتبرع لجمع الصدقات، وإعداد الوجبات الجاهزة لإرسالها لقطاع غزة.

وأكد الكيلاني، على أهمية الصدقة وأثرها على الإنسان في حياته وآخرته ، مضيفا “ما نقص مال من صدقة”.