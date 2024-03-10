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جمعية تراث عمان الثقافية تشارك في فعالية للأطفال بعنوان ” قراءات قصصيه”

منذ ساعتين
جمعية تراث عمان الثقافية تشارك في فعالية للأطفال بعنوان ” قراءات قصصيه”

وطنا اليوم – شاركت جمعية تراث عمان الثقافية ممثلة بالدكتورة دلال اللواما مسؤولة ملف المرأة والشباب بالجمعية بفعالية للأطفال في منتدى البيت العربي الثقافي نظمها المنتدى بالتعاون مع الجمعية بعنوان “قراءات قصصية” حيث طرحت اللواما بالفعالية بعض الأسئلة العامة وأسئلة عن قصة الولد الطائر وقدمت الهدايا والجوائز للأطفال.
وقرأت الكاتبة سارة السهيل وسط حضور مميز من الأطفال وأسرهم وعدد من الشعراء والأدباء قصة “الولد الطائر ” من تأليفها.
وتركز القصة التي تحمل بعداً اجتماعياً وتثير خيال الطفل على أهمية البيئة للإنسان، وانتمائه لمجتمعه وموطنه، وإلى الترابط الأسري والتعاون بين أفراد الأسرة وإلى أهمية التفاهم بين الزوجين ورعاية الأبناء وحرص أهل المجتمع على بعضهم البعض ، كما تتيح للطفل استخدام خياله وذكائه في محاولة معرفة الأحداث خاصة وأن القصة تنتهي بنهاية مفتوحة وتترك المجال للطفل لاختيار خاتمتها بالشكل الذي يراه مناسباً.
وتتحدث القصة عن طفل رضيع يخطفه طائران ليعيش بين الطيور وبعد مرور سنوات عديدة يصبح شاباً ويلتقي بوالدته ويتم التعرف عليها من خلال الرسم فهي ترسم له حكايتها معه ، وهو يرسم حكايته مع الطائرين وكيف عاش معهما . وتميزت القراءة القصصية من قبل الكاتبة سارة السهيل بالتفاعل مع الأطفال الحضور وتقديم الأسئلة أثناء القراءة ومعرفة مقدار الاجتهاد بالأحداث القادمة للقصة قبل قراءتها ، ما أضفى على الأمسية رونقاً خاصاً.
وفي ختام الأمسية قدم رئيس منتدى البيت العربي الثقافي صالح الجعافرة درعاً تكريمياً للكاتبة السهيل بمشاركة أمينة سر المنتدى الأديبة ميرنا حتقوة ومدير الأمسية الكاتب محمود الداوود.


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