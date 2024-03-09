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البوليفارد ينظم فعاليات رمضانية دعما لغزة والمجتمع المحلي

9 مارس 2024
البوليفارد ينظم فعاليات رمضانية دعما لغزة والمجتمع المحلي

وطنا اليوم_أعلن بوليفارد العبدلي عن استقبال زواره طيلة الشهر الفضيل مجانا ودون أية رسوم، وأن الفرصة ستكون مواتية للتعبير عن التضامن والتكافل مع أهل غزة؛ حيث تجربة التسوق لغايات إنسانية ونبيلة متاحة، من خلال تقديم باقة من المنتجات المحلية المميزة والحرف اليدوية والهدايا الرمضانية التي سيرصد ريعها لصالح المحتاجين بغزة.

وبحسب بيان اليوم السبت، استكمل البوليفارد تحضيراته لاستقبال زواره من المقيمين والسياح طيلة الشهر وأيام عيد الفطر، تحت شعار “ليالي قمرية”، مقتصراً فيها على مجموعة من المظاهر دون إقامة فعاليات احتفالية.

وسيقوم البوليفارد بوضع الديكورات الرمضانية المتشحة بالزخارف والنقوش، وبالزينة المضاءة بالأهلة والنجوم والفوانيس، والتي تعكس جميعها الأجواء الروحانية بالشهر الفضيل، والتي استوحيت من التقاليد والعادات والموروثات الأصيلة عبر الأجيال، بأسلوب عصري وأنيق.

كما سيدعم ريع المنتجات أصحاب المشاريع الريادية والصغيرة، وأبناء المجتمع بكل سهولة من خلال منصات عدد من المنظمات الخيرية.


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