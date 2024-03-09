أورنج الأردن تشدد على دور الشراكات الفاعلة في تحقيق أهداف الاستدامة





وطنا اليوم_انضمت أورنج الأردن، ممثلة بالمدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة المهندسة رنا الدبابنة، إلى الخبراء وممثلي الحكومات العربية والقطاعات المختلفة الذين شاركوا في المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت في نقاشاتهم حول “العمل من أجل الاستدامة والسلام”، كركيزتين لمجتمعات مستقرة وبلدان متطورة. وكان المنتدى بمثابة حلقة حوارية ممتدة على مدار ثلاثة أيام استعرض خلالها المشاركون الخطوات التي تحققت في الوطن العربي في مجال تحقيق أهداف وأولويات التنمية المستدامة.



واستعرض المنتدى، الذي عقد برئاسة سلطنة عمان، التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في القضاء على الفقر والجوع وتغير المناخ والعدل والمؤسسات القوية، ودور الشراكات في تحقيق الأهداف. كما يعد المنتدى منبراً إقليمياً لمناقشة الأولويات الخاصة بمؤتمر القمة المعني بالمستقبل والمزمع عقده في نيويورك يومي 22 و23 أيلول\سبتمبر المقبل ويتمحور حول الابتكار الرقمي والحوكمة والشباب.



وتركزت مشاركة أورنج الأردن في المنتدى على دور الشراكات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث استعرضت الشركة نهجها في مجال التنمية المستدامة وخدمة المجتمعات المحلية، بالاتساق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.



وخلال مشاركتها في الحلقة النقاشية “دور الشراكات في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، أشادت المهندسة الدبابنة بالتقدم الذي حققه العالم العربي، فبحسب تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة الخاص بالدول العربية لعام 2023 استطاعت 7 من الدول وهي الجزائر، ومصر، والأردن، والمغرب، وسلطنة عمان، وتونس، والإمارات أن تقطع ثلثي الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أنها “فخورة بوجود الأردن على هذه القائمة التي تعني بأن اللاعبين الأساسيين في مجال الاستدامة على الطريق الصحيح”.



وتطرقت المهندسة الدبابنة بصورة تفصيلية إلى تجربة أورنج الأردن التي تتبنى نهج عمل قائم على “الثقة” بوصفها الأساس لإبرام شراكات فاعلة تقود إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تقع في جوهر استراتيجية أورنج للمسؤولية المجتمعية.



وعلى مدار الأعوام الماضية قدمت أورنج الأردن نماذج يحتذى بها لشراكات فاعلة قادت إلى تأثيرات إيجابية على المجتمع مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث إن نموذج القيادة التعاونية الذي تنتهجه، أسهم في مضاعفة المخرجات المتحققة والتي انعكست على الشابات والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.



ومن الجدير بالذكر أن أورنج الأردن شاركت في المنتدى العربي للتنمية المستدامة كشريك ناجح وفاعل يمثل القطاع الخاص الذي يعمل يداً بيد مع القطاع العام للوصول إلى جميع الفئات في جميع المناطق وتمكينهم وشمولهم رقمياً.