بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

هيئة بريطانية تعلن تعرض سفينة لهجوم قبالة عدن

منذ دقيقة واحدة
هيئة بريطانية تعلن تعرض سفينة لهجوم قبالة عدن

وطنا اليوم_قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة كانت تسير على بعد 50 ميلا بحريا جنوبي شرق مدينة عدن اليمنية أبلغت يوم الجمعة عن انفجارين في البحر وقعا أمامها.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفينة لم تهاجم أو تلحق بها أضرار وأن أفراد الطاقم بخير.

وأوضحت الهيئة نقلا عن ربان السفينة المستهدفة في الهجوم أنها توجهت إلى ميناء الرسو القادم .

واضافت

أن السلطات تحقق في الحادث، بينما قالت شركة أمبري للأمن البحري إنها على علم بوقوع حادث على بعد نحو 52 ميلا بحريا من جنوب عدن وأنها تحقق فيه.

هذا وقالت جماعة “أنصار الله” الحوثية، في وقت سابق، إن واشنطن ولندن تتحملان تداعيات “عسكرة” البحر الأحمر، مؤكدة أن استهداف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل يهدف للضغط لوقف الحرب على غزة.

وتستهدف جماعة “أنصار الله” سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، نصرة للشعب الفلسطيني في غزة، في حين شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها “ردا على ذلك”، قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين.

وشنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:21

سيناتور أميركي: أميركا متواطئة في ما يحدث بغزة

00:45

تعادل شباب العقبة والجليل في دوري المحترفين

23:35

خبير عسكري: مشروع القرار الامريكي قد يكون مخرجا للاحتلال من اجل انهاء الحرب على غزة

23:22

سوق كرم يعرض مشاريع ريادية في معرض الغذاء الأردني الدولي

23:16

بالفيديو : ‏مشاجرة وتراشق بالحجارة واطلاق نار في منطقة ام النمل السياحية غرب مدينة اربد

22:50

دعوات لنزول الإسرائيليين الى الشوارع للإطاحة بنتينياهو

22:48

اعتماد نتيجة مباراة الحسين والرمثا بعد إنهائها في الدقيقة 78

21:42

مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الفاعوري والحياري والنسور والحمادين والمساعدة/ محافظة البلقاء/ و محافظة العاصمة/

21:41

الملكاوي يكتب …”تحت الضغط: استكشاف الواقع الاقتصادي لشعب الأردن والتحديات التي يواجهها”

20:37

أبو عبيدة : نستقبل رمضان بالجهاد والرباط في زمن عز فيه الرجال

20:30

قراءة في ديوان (ما يفوق الواقع) للشاعر بسام سعيد عرار

20:03

فاو: انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية للشهر السابع

وفيات
والد النائب نضال الحياري في ذمة اللهوفيات الجمعة 8-3-2024وفيات الخميس 7-3-2024وفيات الأربعاء 6-3-2024شقيقة الدكتور مصطفى مساد في ذمة الله