المفوضية الأوروبية تعلن موعد فتح الممر البحري لمساعدة غزة

وطنا اليوم:أعلن بيان للولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وقبرص والإمارات وبريطانيا تأييد تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات لغزة.

وأكد البيان على ضرورة أن يكون الممر البحري جزءا من جهد متواصل لزيادة المساعدات، مشيرا إلى مواصلة العمل مع إسرائيل لتوسيع تسليم المساعدات برا.

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الجمعة، عن أملها في أن يفتح ممر بحري مخصص للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة، الأحد، في وقت تحذر الأمم المتحدة من خطر مجاعة في القطاع الفلسطيني المدمر من جراء الحرب.

وقالت فون دير لايين بعد زيارة لميناء مدينة لارنكا جنوبي قبرص، على بعد 380 كيلومترا تقريبا من غزة: “نحن قريبون جدا من فتح هذا الممر، ونأمل أن يحدث ذلك هذا الأحد”.

وجاءت تصريحاتها بعد ساعات على إعلان الرئيس جو بايدن في خطاب حال الاتحاد السنوي أن الجيش الأميركي سينشئ ميناء مؤقتا في غزة، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وكان مسؤولون أميركيون قالوا إن المساعدات المعنية ستغادر من مدينة لارنكا في قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي الأقرب جغرافيا إلى غزة.

وأشارت المسؤولة الأوروبية بعد لقائها الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إلى أنه سيتم إطلاق أول عملية تجريبية الجمعة.

كما رحبت إسرائيل -في بيان لوزارة خارجيتها-، الجمعة، بفتح الممر البحري للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى قطاع غزة، والذي أعلنت عنه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وقالت إن المبادرة القبرصية ستسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد “فحص أمني وفقا للمعايير الإسرائيلية”.