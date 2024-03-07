القسام: جميع الجبهات قررت عدم وقف القتال

وطنا اليوم:قال قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للجزيرة:

جماعة أنصار الله (الحوثيون) أبلغت القسام أن التصعيد الأخير في البحر الأحمر سببه نوايا الاحتلال الإسرائيلي الهجوم على رفح واستمرار سياسة التجويع. جماعة أنصار الله أرسلت للقسام رسالة لطلب رأيها حول وساطات لإطلاق سراح طاقم سفينة محتجزة لديهم. جماعة أنصار الله أكدت أن أي قرار يخص السفينة المحتجزة وطاقمها هو حصري لدى القسام. جماعة أنصار الله أبلغت القسام بأن قرارها الإستراتيجي هو الاستمرار في معركة البحر الأحمر حتى وقف العدوان، ورفع الحصار عن قطاع غزة. التواصل والتنسيق بين القسام وجبهات القتال في لبنان واليمن والعراق مستمر منذ الساعات الأولى لبدء معركة طوفان الأقصى. قرار جميع الجبهات هو عدم وقف القتال حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة. واشنطن حاولت بشكل مباشر وعبر وسطاء وقف القتال في كل جبهة على حدة لكن محاولاتها رفضت.