بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

استشهاد 27 فلسطينيا اعتقلوا من غزة أثناء احتجازهم

7 مارس 2024
استشهاد 27 فلسطينيا اعتقلوا من غزة أثناء احتجازهم

وطنا اليوم:كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، الخميس، أن 27 فلسطينيا من بين من اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة استشهدوا أثناء احتجازهم في منشآت عسكرية تابعة للجيش منذ بداية العدوان على القطاع.
ووفق شهادات لمعتقلين أعيدوا إلى غزة فإنهم شهدوا معاملة مروعة، بما في ذلك الضرب والإساءة، على أيدي جنود الاحتلال وفي أثناء الاستجواب.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه جرى فتح تحقيق في أسباب استشهاد المعتقلين.
وتقول تل أبيب إنها تنفذ حملات اعتقال في غزة، تزامنا مع حرب الإبادة الجماعية في القطاع.
وقبل أشهر، أثارت صور لمعتقلين فلسطينيين “عراة” إلا من ملابسهم الداخلية، في قطاع غزة، استياء العالم أجمع. وقالت في حينها تل أبيب إنها تحتجز المعتقلين وتخضعهم للتحقيق، ثم تطلق سراح من يثبت عدم انتمائه لحركة حماس أو غيرها من الفصائل التي تقاتلها في القطاع


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:39

فنان مصري ووالدته يتعرضان للضرب بسبب أكياس سكر

11:27

توجه لوضع سقوف سعرية على أنواع من ملحقات الشبكات القلبية

11:21

الخصاونة: نهنئ المرأة الأردنيَة على إنجازاتها ودورها الطليعي في مسيرة الدولة

11:16

حمى الببغاء تنتشر في أوروبا .. ومنظمة الصحة تحذر

11:10

إصابة وزير أردني أسبق ووفاة زوجته بحريق منزلهما

10:54

عاجل خلاف حول اصطفاف مركبة تؤدي إلى مشاجرة وإطلاق نار في عمّان

10:41

وفاه سيدة واصابه زوجها  اثر حريق منزل في محافظة العاصمة

10:23

الأردن يتقدم 12.5 مرتبة في مؤشر إصلاحات تدعم المساواة بين الجنسين

10:17

غزة تستقبل رمضان بمساجد مدمرة وعدوان متواصل

10:09

وفيات الجمعة 8-3-2024

10:05

32 ألف طن تمور أنتجها وادي الأردن الموسم الحالي

09:54

خفض الدعم النقدي للاجئين خارج المخيمات بالأردن بدءا من أيار

وفيات
وفيات الجمعة 8-3-2024وفيات الخميس 7-3-2024وفيات الأربعاء 6-3-2024شقيقة الدكتور مصطفى مساد في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 5-3-2024