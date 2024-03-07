استشهاد 27 فلسطينيا اعتقلوا من غزة أثناء احتجازهم

وطنا اليوم:كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، الخميس، أن 27 فلسطينيا من بين من اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة استشهدوا أثناء احتجازهم في منشآت عسكرية تابعة للجيش منذ بداية العدوان على القطاع.

ووفق شهادات لمعتقلين أعيدوا إلى غزة فإنهم شهدوا معاملة مروعة، بما في ذلك الضرب والإساءة، على أيدي جنود الاحتلال وفي أثناء الاستجواب.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه جرى فتح تحقيق في أسباب استشهاد المعتقلين.

وتقول تل أبيب إنها تنفذ حملات اعتقال في غزة، تزامنا مع حرب الإبادة الجماعية في القطاع.

وقبل أشهر، أثارت صور لمعتقلين فلسطينيين “عراة” إلا من ملابسهم الداخلية، في قطاع غزة، استياء العالم أجمع. وقالت في حينها تل أبيب إنها تحتجز المعتقلين وتخضعهم للتحقيق، ثم تطلق سراح من يثبت عدم انتمائه لحركة حماس أو غيرها من الفصائل التي تقاتلها في القطاع