بنك الإسكان ينفذ فعالية بيئية في العقبة بعنوان من أجل بحر نظيف أرض خضراء وهواء نقي

وطنا اليوم:نفذ بنك الإسكان بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة، فعالية بيئية بعنوان “من أجل بحر نظيف، أرض خضراء، وهواء نقي”، بمشاركة فريق “إمكان الإسكان” التطوعي ومجموعة من متطوعي المجتمع المحلي وعدد من طلاب المدارس.

وتضمنت الفعالية مجموعة من النشاطات الهادفة للحفاظ على البيئة شملت تنظيف لشاطئ المَمْلح، ورسم جداريات بيئية توعوية وزراعة أشجار مثمرة في عدد من المدارس بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة، بالإضافة إلى توزيع ما يقارب ١٨٠ شتلة مثمرة على اثنا عشر مدرسة بيئية حكومية.