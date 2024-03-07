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أسعار الذهب تسجل رقما قياسيا محليا منذ مطلع العام

منذ 3 ساعات
أسعار الذهب تسجل رقما قياسيا محليا منذ مطلع العام

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، بواقع 70 قرشا للغرام الواحد، لتسجل رقما قياسيا في الأردن منذ مطلع العام، بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين إلى 43.40 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 41.60 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 50.60 و38.90 دينار على التوالي.
من جهته قال أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والذهب، سليم ديب، إن السعر الذي وصلت اليه أونصة الذهب لم يسجل من قبل عبر التاريخ.
وأشار الى أن ارتفاع سعر الفائدة يؤثر على معظم القطاعات ووصل هذا الإرتفاع الى نقطة حديّة أثرت على عجلة الاقتصاد الأمريكي والعالمي، لافتًا الى أن الضخ الجائر الذي بذله البنك الفيدرالي زاد من العجز الأمريكي.
ولفت بأن ثقافة “الملاذ الآمن” عادت الى الواجهة من جديد في البنوك المركزية المتواجدة حول العالم فمعظمها عزز من مدخراته الذهبية خلال السنوات الأخيرة.


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