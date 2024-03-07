بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

وسيم يوسف ينفي وجود عقوبة لـ تارك الصلاة بالقرآن

7 مارس 2024
وسيم يوسف ينفي وجود عقوبة لـ تارك الصلاة بالقرآن

وطنا اليوم:رد العالم الأزهري وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عبد الغني هندي، على داعية إماراتي نفى وجود آية قرآنية تفيد بوجود عقوبة لتارك الصلاة.
وقال هندي: “قال الله في كتابه العزيز: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا”، وتابع متسائلا: ماذا يقول عن هذه الآية؟”.
وكان الداعية الإماراتي وسيم يوسف، نشر عبر حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا)، مقطعا مصورا يظهر فيه وهو يتحدث عن عدم وجود أي آية قرآنية تثبت وجود عقاب على تارك الصلاة.
وقال يوسف: “لن تجد في القرآن قط عقوبة لمسلم ترك الصلاة؛ لأن الصلاة تأتي بالحب، والله لا يجبر عبدا على حبه، لن تجد هذا، فالله عز وجل لا يجبر أحدا على حبه، الله عز وجل ما خاطب عقوبة الصلاة للمسلمين، خاطب لمن كفر بالصلاة”.
وأضاف: “الله قال ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين، فهذه عن الكفار، والدليل أن الله ختم الآية: وكنا نكذب بيوم الدين”.
من جهته، قال هندي ردا على حديث يوسف، إن “العقاب لتارك الصلاة مذكور في الكتاب ووارد في السنة والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها”.
واستشهد العالم الأزهري بالآية: “فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ”، متسائلا: “إذا كان من عن صلاتهم ساهون لهم ويل، فما بالنا بمن لم يصل؟”.
ولفت إلى وجود “عقوبات واردة في تأخير الصلاة، فمن باب أولى يوجد عقوبات لترك الصلاة”، على حسب قوله.
وأثار نفي وسيم يوسف لوجود عقوبة على تارك الصلاة في القرآن الكريم، جدلا بين أوساط متابعيه على منصة “إكس”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:20

وزارة النقل تكرم الموظفات بيوم المرأة العالمي

16:13

تحذير مهم من صندوق المعونة الوطنية

16:10

فريد حداد يسأل الحكومة عن بيع “اراض خزينة” تحتوي “نبع ماء” لمواطن – وثيقة

16:08

الاستهلاكية العسكرية:تخفيضات جديدة على مونة رمضان

16:04

الزعبي: 2500 طبيب عاطل عن العمل أو يعملون في مهن أخرى في الأردن

15:41

رئيس الديوان الملكي يطمئن على صحة الصحفي جهاد أبوبيدر

15:37

بنك الإسكان ينفذ فعالية بيئية في العقبة بعنوان من أجل بحر نظيف أرض خضراء وهواء نقي

15:28

المبيضين عن اتفاقية المياه مع الاحتلال: نحن ندفع ثمنها

15:21

الأردن ينفذ انزالا جويا جديدا للمساعدات في غزة

15:21

نزيلان يصلان للمرحلة النهائية في المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم

15:06

العقبة ثاني افضل الوجهات الخضراء عالميا

15:00

التربية تحقق بضرب طلاب لزميلهم بتحريض من معلم

وفيات
وفيات الخميس 7-3-2024وفيات الأربعاء 6-3-2024شقيقة الدكتور مصطفى مساد في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 5-3-2024وفيات الأحد 3-3-2024