وسيم يوسف ينفي وجود عقوبة لـ تارك الصلاة بالقرآن

وطنا اليوم:رد العالم الأزهري وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عبد الغني هندي، على داعية إماراتي نفى وجود آية قرآنية تفيد بوجود عقوبة لتارك الصلاة.

وقال هندي: “قال الله في كتابه العزيز: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا”، وتابع متسائلا: ماذا يقول عن هذه الآية؟”.

وكان الداعية الإماراتي وسيم يوسف، نشر عبر حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا)، مقطعا مصورا يظهر فيه وهو يتحدث عن عدم وجود أي آية قرآنية تثبت وجود عقاب على تارك الصلاة.

وقال يوسف: “لن تجد في القرآن قط عقوبة لمسلم ترك الصلاة؛ لأن الصلاة تأتي بالحب، والله لا يجبر عبدا على حبه، لن تجد هذا، فالله عز وجل لا يجبر أحدا على حبه، الله عز وجل ما خاطب عقوبة الصلاة للمسلمين، خاطب لمن كفر بالصلاة”.

وأضاف: “الله قال ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين، فهذه عن الكفار، والدليل أن الله ختم الآية: وكنا نكذب بيوم الدين”.

من جهته، قال هندي ردا على حديث يوسف، إن “العقاب لتارك الصلاة مذكور في الكتاب ووارد في السنة والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها”.

واستشهد العالم الأزهري بالآية: “فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ”، متسائلا: “إذا كان من عن صلاتهم ساهون لهم ويل، فما بالنا بمن لم يصل؟”.

ولفت إلى وجود “عقوبات واردة في تأخير الصلاة، فمن باب أولى يوجد عقوبات لترك الصلاة”، على حسب قوله.

وأثار نفي وسيم يوسف لوجود عقوبة على تارك الصلاة في القرآن الكريم، جدلا بين أوساط متابعيه على منصة “إكس”.