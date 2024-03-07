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الصين: الحرب على غزة وصمة عار على الحضارة

7 مارس 2024
EDITORS NOTE: Graphic content / Members of the al-Zanati, family killed following an Israeli strike, are taken to a waiting vehicle to be driven to a cemetery for burial in Khan Yunis on October 23, 2023, as battles continue between Israel and the Palestinian Hamas group. - Thousands of people, both Israeli and Palestinians have died since October 7, 2023, after Palestinian Hamas militants based in the Gaza Strip, entered southern Israel in a surprise attack leading Israel to declare war on Hamas in Gaza on October 8. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP)

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنه لا يمكن التذرع بأي سبب لقتل المدنيين في غزة ويتعين إطلاق سراح كل المحتجزين.
ونقلت وكالة رويترز عن وانغ أن بكين تدعم عضوية كاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة، كما تدعم بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة.
كما وصف وزير الخارجية في مؤتمر صحفي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها “وصمة عار على الحضارة”، مكررا دعوات بكين إلى “وقف فوري لإطلاق النار”.


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