الصين: الحرب على غزة وصمة عار على الحضارة

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنه لا يمكن التذرع بأي سبب لقتل المدنيين في غزة ويتعين إطلاق سراح كل المحتجزين.

ونقلت وكالة رويترز عن وانغ أن بكين تدعم عضوية كاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة، كما تدعم بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة.

كما وصف وزير الخارجية في مؤتمر صحفي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها “وصمة عار على الحضارة”، مكررا دعوات بكين إلى “وقف فوري لإطلاق النار”.