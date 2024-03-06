هايلي تعلن رسميا الانسحاب من سباق البيت الأبيض

وطنا اليوم:أعلنت المرشحة لانتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للرئاسة الامريكية، نيكي هيلي انسحابها من السباق الرئاسي، وإتاحة المجال لدونالد ترامب ليكون المرشح الجمهوري للانتخابات القادمة.

وبهذا الإنسحاب سيكون دونالد ترامب الذي فاز بعدة ولايات المرشح الرسمي للحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة مع ترجيحات عودة ترشح الرئيس الأمريكي الحالي الديموقراطي جو بايدن.

وبحال ترشح بايدن رسميًا، سيكونان في خضم المنافسة للمرة الثانية تواليًا بعد انتخابات 2020 التي ظفر فيها بايدن بالرئاسة الأمريكية.