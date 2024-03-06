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إحباط مخطط لاغتيال اليد اليمنى لأبو مازن

6 مارس 2024
إحباط مخطط لاغتيال اليد اليمنى لأبو مازن

وطنا اليوم:أفادت صحيفة “إسرائيل اليوم”، اليوم الأربعاء، عن إحباط مخطط لاغتيال المسؤول البارز في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها إنّ “خليّة إرهابية نفذت عمليّة بمنطقة مفرق الشرطة البريطانية قرب مستوطنة عاتريت بالضفة الغربية في كانون الثاني (يناير) الماضي، خططت لاغتيال الشيخ”، اليد اليمنى لأبو مازن، والذي يشغل منصب أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية.
ووفقاً للمصادر الفلسطينية، فقد كشف مسؤولون أمنيون إسرائيليون مؤخراً عن المخطط خلال التحقيق مع أفراد الخلية، وأبلغوا الرئيس محمود عباس بها، الأمر الذي استدعى تشديد الإجراءات الأمنية حول الشيخ.
وتتكوّن الخلية من 3 أفراد، هم إيسر البرغوثي ومريد العطاري وخالد الخاروف، وتم اعتقالهم في رام الله بعد ساعات من تنفيذ الهجوم قرب مستوطنة عاتريت في كانون الثاني (يناير)، والذي قُتل فيه عمار منصور (34 عاما) من سكان بيت حنينا في القدس، ولارا طنوس (42 عاما)، وهي صيدلانية تعمل في مستشفى هداسا.


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