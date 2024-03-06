الرياطي يستجوب الخصاونة : كم عدد الشاحنات التي مرت عبر الأردن للاحتلال

وطنا اليوم:وجّه النائب حسن الرياطي استجوابا إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول الشاحنات التي تعبر الحدود الأردنية باتجاه الكيان الصهيوني، والاجراءات والخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة لتجميد أو إلغاء الاتفاقيات الاقتصادية مع العدوّ الصهيوني في ظلّ استمرار تهديده الأردن.

وقال الرياطي إن الاستجواب جاء بعد امتناع رئيس الوزراء عن الإجابة على سؤاله النيابي بخصوص الشاحنات التي عبرت إلى الكيان الصهيوني وحجم التبادل التجاري بعد 7 أكتوبر.

وتاليا نصّ الاستجواب:

سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التاريخ 5 /3 / 2024م

استناداً لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (130) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو تحويل السؤال رقم ( 197 ) الى استجواب لدولة رئيس الوزراء .

1- كم عدد الشاحنات التي مرت بالأردن ( ترانزيت ) في طريقها باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح الكيان الصهيوني خلال المدة من 7 / 10 / 2022م حتى تاريخ 30 / 1/ 2023م، ومن أي دول قدمت إلى الأردن، ومن أي معابر دخلت إلى العدو الصهيوني ؟

2- كم عدد الشاحنات التي مرت بالأردن ( ترانزيت ) في طريقها باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح الكيان الصهيوني خلال المدة من تاريخ 7 / 10 / 2023م حتى تاريخ 30 / 1/ 2024م، ومن أي دول قدمت إلى الأردن، ومن أي معابر دخلت إلى العدو الصهيوني ؟

3- هل عقدت أي جهات أردنية أي اجتماعات و / أو تفاهمات و / أو اتفاقيات مع الجانب الصهيوني لأجل زيادة عدد الشاحنات التي تحمل البضائع لصالح العدو الصهيوني مرورا بالأردن نتيجة منع اليمن الشقيق مرور السفن المحملة بالبضائع للعدو الصهيوني من مضيق باب المندب ؟

4- كم عدد الشاحنات التي مرت بالأردن ( ترانزيت ) باتجاه دول الخليج لصالح الكيان الصهيوني خلال المدة من تاريخ 7 / 10 / 2022م حتى تاريخ 30 / 1/ 2023م، ومن أي دول قدمت إلى الأردن ؟

5- كم عدد الشاحنات التي مرت بالأردن ( ترانزيت ) باتجاه دول الخليج لصالح الكيان الصهيوني خلال المدة من تاريخ 7 / 10 / 2023م حتى تاريخ 30 / 1/ 2024م، ومن أي دول قدمت إلى الأردن ؟

6- كم بلغت قيمة المستوردات الأردنية من كيان العدو الصهيوني خلال المدة من تاريخ 7 / 10 / 2022 حتى تاريخ 30 / 1 / 2023 ؟

7- كم بلغت قيمة المستوردات من كيان العدو الصهيوني خلال المدة من تاريخ 7 / 10 / 2023 حتى تاريخ 30 / 1 /2024؟

8- كم بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى كيان العدو الصهيوني خلال المدة من تاريخ 7 / 10 / 2022 حتى تاريخ 30 / 1 / 2023؟

9- – كم بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى كيان العدو الصهيوني خلال المدة من تاريخ 7 / 10 / 2023 حتى تاريخ 30 / 1 / 2024؟

10- في ظل جرائم الحرب التي يرتكبها الصهاينة في غزة وانتهاكهم المتواصل لحرمة المسجد الأقصى وسعيهم لتهجير أهل فلسطين وتهديداتهم الواضحة تجاه الأردن ما هي الخطوات والإجراءات الفعلية التي اتخذتها الحكومة لتجميد و / أو إلغاء الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع الجانب الصهيوني ؟

النائب

حسن صلاح الرياطي