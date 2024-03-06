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الاحتلال يوافق على بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة

منذ ثانيتين
الاحتلال يوافق على بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة

وطنا اليوم:صدق مجلس التخطيط الاستيطاني لدى الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات المختلفة الجاثمة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت وسائل إعلام عبرية إنه سيتم بناء 2452 وحدة في مستوطنة معاليه أدوميم وفقا للقرار، و694 في مستوطنة إفرات و330 في مستوطنة كيدار.
وفي العام الماضي تمت الموافقة على ما مجموعه 18,515 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وهو أكبر عدد من الوحدات الاستيطانية الجديدة التي تمت الموافقة عليه خلال عام واحد.


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