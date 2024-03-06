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معظمها مواد رمضانية .. عروض وتخفيضات على سلع بالاستهلاكية المدنية

منذ ساعة واحدة
معظمها مواد رمضانية .. عروض وتخفيضات على سلع بالاستهلاكية المدنية

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية لأكثر من 200 سلعة غذائية معظمها مواد رمضانية.
وتبدأ التخفيضات والعروض اعتباراً من الخميس، وحتى مساء السبت 16 آذار الحالي، بنسبة تتراوح بين 7 -43 بالمئة.
وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، في بيان الأربعاء، إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة والبالغ عددها 69 سوقاً، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، داعياً المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على الفيسبوك للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.
وبحسب إعلان المؤسسة، يمكن للمواطنين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني ضمن محافظة العاصمة فقط على الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد و IOS (متجر المؤسسة المدنية).
وأشار القضاة، إلى أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها، مبيناً أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة، قبل طرحها للأسواق.


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