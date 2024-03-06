البنك العقاري المصري العربي وشركة نتورك إنترناشيونال يوقعان اتفاقية تعاون لتوفير خدمات متطورة

وطنا اليوم:أعلن البنك العقاري المصري العربي عن توقيع اتفاقية تعاون حصرية مع شركة نتورك إنترناشيونال المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الشركة الرائدة في توفير خدمات الدفع للبطاقات بكافة أنواعها وإدارة الصرافات الآلية والخدمات المرتبطة بها وغيرها.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تركيز البنك على منح عملائه تجارب مصرفية رقمية تواكب تطلعاتهم واحتياجاتهم. وستتيح “نتورك إنترناشيونال” حلول دفع رقمية لعملاء البنك العقاري المصري العربي، والتي تتضمن مجموعة من أدوات الدفع وقنوات قبول الدفع والحلول الإلكترونية وبما يتماشى مع تطلعات واحتياجات شرائح العملاء المختلفة.

وَوقع الاتفاقية عن البنك السيد احمد العسكري/ المدير الإقليمي المفوض لفروع البنك في الأردن وعن شركة نتورك إنترناشيونال السيد أمجد الصادق / المدير الإداري والإقليمي لمعالجة العمليات لمنطقة المشرق العربي، وبحضور الإدارة التنفيذية العليا من الجانبين.

وحول توقيع هذه الاتفاقية صرح العسكري قائلاً: “ان العمل مع شركة نتورك جاء لما تتمتع به من خبرات واسعة في مجال الدفع الإلكتروني لتوفير منتجات وحلول دفع مبتكرة لعملاء البنك من حاملي بطاقات الدفع، وذلك ضمن رؤية البنك التي تهدف الى توسيع قاعدة عملائه، موضحا ان البنك يستهدف من خلال هذه الشراكة التوسع في محفظة البطاقات الائتمانية وتعزيز المكانة السوقية للبنك في السوق المحلية والإقليمية”.

وأضاف العسكري نأمل من خلال هذه الشراكة إثراء تجارب هؤلاء العملاء وتعزيز القيمة المضافة لمنتجاتنا

وتلبية متطلبات الشريحة الأكبر من العملاء والمتمثلة بالاستفادة من مميزات الخدمات التي تقدمها شركة نتورك إنترناشونال، وبالأخص في ظل الانتشار المصرفي للبنك في كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ودولة فلسطين وضمن أفضل معايير الخدمة من جهة ومتطلبات الأمن والحماية لمستخدمي هذه الخدمات من جهة أخرى.

ومن جانبه، أكد الصادق قدرة الشركة على رفد البنك بأفضل حلول ومنتجات الدفع الإلكترونية الآمنة والموثوقة، والمبنية على أحدث التقنيات، بما في ذلك تمكين إدارة البنك من معالجة المدفوعات وتقديم الدعم الفني اللازم، الأمر الذي يعزز سلاسة العمليات في محفظة البنك، مما يعزز قدرة البنك على تلبية احتياجات عملائه بسرعة وكفاءة وبما يتماشى مع أنماط حياتهم العصرية، وهو ما يزيد مستويات الرضا ويوسع من قاعدة العملاء.