موظفو “أمنية” يجتمعون مجدداً لدعم القضايا الإنسانية في غزة

وطنا اليوم:في مبادرة إنسانية متجددة وضمن برنامج أمنية للعمل التطوعي وبالتعاون مع منصة “نحن” المنصة الوطنية لتطوع ومشاركة الشباب وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم ويوم الأرض في شهر آذار، جسّد موظفو شركة أمنية جهودهم الفردية والتطوعية لدعم مشروع إنساني نبيل يهدف إلى دعم النساء في قطاع غزة، وذلك من خلال تنظيم بازاراً خيرياً للمرة الثانية على التوالي لبيع المخبوزات والمنتجات لموظفي الشركة، بالتعاون مع جمعية “نساء من أجل القدس”.

وجاءت هذه الفعالية التي سيعود ريعها لدعم مشروع “حقيبة العزّة” الذي يهدف إلى توفير منتجات ومستلزمات العناية الصحيّة والنظافة الشخصية للنساء في قطاع غزة، ما يساهم في تعزيز صحتهن الجسدية وكرامتهن الإنسانية.

وعن هذه الفعالية، صرحت وجيهة الحسيني، المدير التنفيذي لدائرة الاتصال المؤسسي في “أمنية”: “نحن فخورون بهمة وتفاعل موظفينا بهذه المبادرات الإنسانية التي تلمس القلوب. وتجسّد مثل هذه المبادرة التزامنا الراسخ بدعم المحتاجين والوقوف إلى جانب الفئات الأقل حظاً، لا سيما النساء والأطفال في قطاع غزة.”

وأضافت الحسيني: “إن نجاح مثل هذه المبادرات يعكس قيم أمنية الراسخة في المسؤولية المجتمعية والتضامن. وسنواصل البحث عن سُبل جديدة لتقديم الدعم والمساندة للمجتمعات المحلية، مؤكدين أننا شركاء فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة.”

وتعليقاً على هذه الفعالية، قالت رود حيفا ارشيد، رئيسة جمعية نساء من أجل القدس: ” نثق أن تحقيق الأهداف لا يتم إلا من خلال الشراكات الناجحة مع جميع مؤسسات القطاع العام والخاص والأفراد، مثمنين التعاون مع شركة أمنية لدعم مشروع التبرع الخاص بنساء غزة خلال شهر آذار والتي سيعزز بدوره الوعي بهذه القضية الملحة التي تؤثر على صحة وكرامة النساء.

وتؤكد هذه المبادرة على حرص موظفي أمنية على المساهمة في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وتجسد روح العطاء والتكافل التي تميز المجتمع الأردني.