بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

1.9 مليون مكالمة واستفسار لقنوات مركز الاتصال الوطني العام الماضي

منذ 4 ساعات
1.9 مليون مكالمة واستفسار لقنوات مركز الاتصال الوطني العام الماضي

وطنا اليوم:بلغ مجموع حجم المكالمات والاستفسارات الإجمالي لقنوات مركز الاتصال الوطني خلال العام الماضي 1,935,884 مكالمة واستفسار، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الأربعاء.
وتوزعت المكالمات إلى: 1797962 مكالمة واردة، و 17030 مكالمه صادرة، و 579 رسالة قصيرة، و 43362 بريدا إلكترونيا، و76951 للرد الآلي.
وبينت الوزارة، أن مركز الاتصال الوطني الذي يعمل وفق أفضل المواصفات الفنية والأمنية، يقدم خدمة الرد على استفسارات وشكاوى واقتراحات الجمهور والمستفيدين من التعاملات الإلكترونية الحكومية، ويخدم المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال والمؤسسات الحكومية المستفيدين من الخدمات الإلكترونية، ويقدم خدماته المرتبطة بمجموعة من المؤسسات والدوائر الحكومية.
وأوضحت الوزارة أن قنوات الاتصال للمركز هي عبر الهاتف 065008080، والبريد الإلكتروني ncc@nitc.gov.jo ، وخدمة إرسال الرسائل القصيرة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية www.jordan.gov.jo


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:50

الاحتلال يوافق على بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة

15:45

لبيد: إذا بقي نتنياهو بمنصبه فإن الكارثة المقبلة ستكون مسألة وقت فقط

15:32

النيابة الإسبانية تطالب بسجن أنشيلوتي بتهمة التهرب الضريبي

15:21

شاهد : لقطات مثيرة بكواليس فيلم ليبي حاز شهرة واسعة عن المقاطعة

15:19

اليرموك: معرض وتمارين إسعاف وإنقاذ احتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني- صور

15:13

معظمها مواد رمضانية .. عروض وتخفيضات على سلع بالاستهلاكية المدنية

15:09

إعلان الدورة البرامجية للإذاعة والتلفزيون خلال رمضان

15:03

ارتفاع ضحايا سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة

14:59

“اليرموك” تستضيف أول نشاط للمعهد الفرنسي الرّحال في إقليم شمال

14:56

مهيدات: استمرارية برامج التثقيف بتطبيق معايير التصنيع الغذائي الجيد تعزز اعتمادية المنتج الوطني في الأسواق الخارجية

14:42

40.5 ألف سائح إسرائيلي زاروا الأردن في 2024 (أرقام رسمية)

14:39

مدارس خاصة: دوام المدارس الحكومية في رمضان لا يناسبنا

وفيات
وفيات الأربعاء 6-3-2024شقيقة الدكتور مصطفى مساد في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 5-3-2024وفيات الأحد 3-3-2024مجموعة شباب 911 تنعى المرحوم أحمد محمد عطاالله البدور