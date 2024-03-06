إيلون ماسك يسخر من العطل الذي أصاب منصات شركة ميتا

وطنا اليوم:سخر قطب التكنولوجيا إيلون ماسك من شركة “ميتا” بعد انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام حول العالم الثلاثاء.

وقام ماسك بتضمين منشور لرئيس الاتصالات في شركة Meta، آندي ستون، على رسم توضيحي يظهر ثلاثة طيور من البطريق مع شعارات فسيبوك وانستغرام وثريدز، تحيي بطريقاً آخر يرتدي نظارة شمسية وزي قائد الجيش مع شعار ” إكس” .

وكتب ماسك عبر حسابه على منصة “إكس” بسخرية “إذا كنت تقرأ هذا المنشور فذلك دليل أن خوادمنا تعمل”.

ورصد موقع داون ديتيكتور الذي يتتبع الأعطال على الإنترنت أكثر من 550 ألف بلاغ عن انقطاع خدمات فيسبوك، إضافة إلى نحو 92 ألف بلاغ بشأن إنستجرام.

وعادت خدمات موقعي فيسبوك وإنستغرام إلى العمل مجددا بعد انقطاع دام أكثر من ساعتين عند مئات الآلاف من المستخدمين في جميع أنحاء العالم الثلاثاء بسبب مشكلة فنية.

وقال آندي ستون المتحدث باسم ميتا في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس “في وقت سابق من اليوم، تسببت مشكلة فنية في صعوبة الوصول إلى بعض خدماتنا. قمنا بحل المشكلة…”.

وأضاف “قمنا بحل المشكلة بأسرع وقت لجميع الذين تأثروا بها، ونعتذر عن أي إزعاج”.

وأظهرت لوحة معلومات ميتا في وقت سابق من اليوم أن واجهة برمجة التطبيق في واتساب بيزنس واجهت مشكلات أيضا، وإن كانت على نطاق أصغر من فيسبوك وإنستغرام.

ويتتبع موقع داون ديتيكتور الانقطاعات من خلال جمع تقارير الحالة من عدة مصادر، بما في ذلك المستخدمون.

وفي وقت لاحق، أبلغ موقع يوتيوب أيضًا عن مشكلات مماثلة.

واشتكى العديد من المستخدمين من تسجيل خروجهم من منصات التواصل الاجتماعي. وطُلب من البعض تغيير كلمات المرور، بينما لم يتمكن البعض الآخر من تحديث صفحات انستغرام.

كما ادعى العديد من المستخدمين أنهم لم يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى سماعات الرأس Meta الخاصة بهم أيضًا