بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

الشاشات تحرم الأطفال من سماع 1000 كلمة يومياً

6 مارس 2024
الشاشات تحرم الأطفال من سماع 1000 كلمة يومياً

وطنا اليوم_وجدت دراسة هي الأولى من نوعها أن الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات يحرمهم من سماع أكثر من 1000 كلمة يتحدث بها الأشخاص البالغون كل يوم، ما يؤدي إلى تراجع مهاراتهم اللغوية.

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن الدراسة تتبعت 220 عائلة أسترالية على مدى عامين لقياس العلاقة بين استخدام الشاشات وتطور اللغة لدى الأطفال.

وسجلت العائلات جميع الأصوات المحيطة بأطفالها، باستخدام تقنية حديثة للتعرف على الكلام، على مدى 16 ساعة في اليوم. وكرروا هذه العملية كل ستة أشهر.

والتقطت التقنية أيضاً الضوضاء الإلكترونية، التي قام الباحثون لحساب وقت الشاشة.

ووجد الباحثون أن تعرض الأطفال الصغار للشاشات، بما في ذلك أجهزة التلفاز والهواتف، يؤدي إلى تراجع مهاراتهم اللغوية، مشيرين إلى أن هذا الأمر يكون أكثر وضوحاً في سن الثالثة.


ووفقاً للدراسة، فمقابل كل دقيقة إضافية قضاها الأطفال أمام الشاشات، كان أولئك البالغون من العمر ثلاث سنوات يسمعون سبع كلمات أقل، ويتحدثون بأنفسهم خمس كلمات أقل.

ووجدت الدراسة أن الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات يتعرض للشاشات لمدة ساعتين و52 دقيقة يومياً في المتوسط. وقدر الباحثون أن هذا أدى إلى حرمانهم من 1139 كلمة يتحدث بها الأشخاص البالغون كل يوم، وقلل من عدد الكلمات التي يتحدث أولئك الأطفال بها بنحو 843 كلمة.

وقالت الباحثة الرئيسية، الدكتورة ماري بروش من معهد «تيليثون كيدز» للأبحاث، إن «البيئة المنزلية الغنية باللغة تعد حاسمة في دعم تطور لغة الرضع والأطفال الصغار».

وأضافت أنه في حين أن بعض برامج الأطفال التعليمية تم تصميمها لمساعدة الأطفال على تحسين مهاراتهم اللغوية، فإن الأطفال الصغار جداً قد يواجهون صعوبة في استخدام محتوى هذه البرامج في حياتهم الخاصة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:28

الملك يقلد الملكة وسام النهضة المرصع تقديرا لعطائها المتميز

16:14

الهيئة الخيرية الأردنية تسير طائرة جديدة إلى غزة

16:10

الحاج توفيق: تراجع أسعار الأرز واللحوم ولا احتكار في السوق

16:03

الرياطي يستجوب الخصاونة : كم عدد الشاحنات التي مرت عبر الأردن للاحتلال

15:50

الاحتلال يوافق على بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة

15:45

لبيد: إذا بقي نتنياهو بمنصبه فإن الكارثة المقبلة ستكون مسألة وقت فقط

15:32

النيابة الإسبانية تطالب بسجن أنشيلوتي بتهمة التهرب الضريبي

15:21

شاهد : لقطات مثيرة بكواليس فيلم ليبي حاز شهرة واسعة عن المقاطعة

15:19

اليرموك: معرض وتمارين إسعاف وإنقاذ احتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني- صور

15:13

معظمها مواد رمضانية .. عروض وتخفيضات على سلع بالاستهلاكية المدنية

15:09

إعلان الدورة البرامجية للإذاعة والتلفزيون خلال رمضان

15:03

ارتفاع ضحايا سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة

وفيات
وفيات الأربعاء 6-3-2024شقيقة الدكتور مصطفى مساد في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 5-3-2024وفيات الأحد 3-3-2024مجموعة شباب 911 تنعى المرحوم أحمد محمد عطاالله البدور