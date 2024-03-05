بايدن: وقف إطلاق النار بأيدي حماس الآن

وطنا اليوم_قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين هو في أيدي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الآن.



وأضاف أن وقف إطلاق النار ضروري لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.



وقال للصحفيين “يجب علينا إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة”.