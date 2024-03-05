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اليونيسف تحذر من انفجار وفيات أطفال غزة جراء سوء التغذية

5 مارس 2024
اليونيسف تحذر من انفجار وفيات أطفال غزة جراء سوء التغذية

وطنا اليوم:حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، اليوم الثلاثاء، من انفجار وشيك في عدد وفيات الأطفال المرتبطة بسوء التغذية بقطاع غزة، موضحة أن معدلات الوفيات بشمال القطاع أعلى بثلاث مرات من المسجلة في الجنوب.
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قال المتحدث باسم يونيسف جيمس إلدر، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف: “نشاهد وفيات (بسبب سوء التغذية) كنا نخشاها منذ فترة طويلة، ونرى أن تلك الوفيات ستستمر في الارتفاع”.
وأضاف: “سنرى انفجارا وشيكا في وفيات الأطفال، إذا لم يتم حل أزمة التغذية المتفاقمة” في قطاع غزة.
وأوضح إلدر أن معدلات سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة في الشمال أعلى بثلاث مرات من تلك الموجودة في رفح جنوبا.
وبخصوص القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، قال متحدث اليونيسيف إن “وصول قدر ضئيل من المساعدات، قد يحدث فرقا في إنقاذ الأرواح”.
وأوضح إنه “بالإضافة إلى الجوع، هناك خطر متزايد من انتشار الأمراض المعدية، حيث أصيب 9 من كل 10 أطفال دون سن الخامسة وحوالي 220 ألفا بالمرض خلال الأسابيع الماضية”.


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