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قطر: تم الضغط على تل أبيب لإدخال مساعدات إلى شمال غزة

5 مارس 2024
قطر: تم الضغط على تل أبيب لإدخال مساعدات إلى شمال غزة

وطنا اليوم:أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الثلاثاء، تمديد مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى، القائمة حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت الحركة إنه جرى تمديد المفاوضات ليوم آخر، بعدما بدأت أمس الاثنين بمشاركة مصر والولايات المتحدة وقطر وحماس.
وكانت وكالة “رويترز” قد تحدثت عن انفجار في المحادثات بين حماس وتل أبيب في القاهرة، بشأن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، وإبرام صفقة تبادل أسرى.
ونقلت عن مصدر في حماس أن “رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد اتفاقا وعلى الولايات المتحدة الضغط عليه”.
الى ذلك أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن امتنانه لدور قطر في مفاوضات الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن إلى محادثات في القاهرة، مؤكدا أنه “لا يمكننا القول إنه تم التوصل لاتفاق نهائي”.
وأضاف عبدالرحمن أنه تم الضغط على تل أبيب لإدخال مساعدات إلى شمال غزة.
وتابع “نأمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل حلول شهر رمضان”.
والتزم الجانبان، في بيان مشترك في ختام الحوار الاستراتيجي السادس للبلدين، بالدفع نحو حل سلمي باليمن وإدانة الهجمات غير الشرعية ضد سفن تجارية بالبحر الأحمر.


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