الحوثي: المرحلة المقبلة مفتوحة على تطورات واسعة

وطنا اليوم:قال وزير الدفاع في جماعة أنصار الله (الحوثيين) محمد العاطفي، الثلاثاء، إن المرحلة المقبلة مفتوحة على تطورات واسعة وإن لدى الجماعة أوراقا عديدة لم تلجأ لاستخدامها بعد.

ولفت إلى “أننا نجدد تحذيراتنا للأميركيين والبريطانيين أن القادم سيكون أشد إيلامًا ووجعًا ومتجاوزًا كل التوقعات في المواجهات البحرية”.