مذكرة تفاهم بين الغذاء والدواء وجامعة الزرقاء في المجالات البحثية والعلمية

وطنا اليوم : وقع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات ورئيس جامعة الزرقاء الأستاذ الدكتور نضال الرمحي مذكرة تفاهم بين الطرفين اليوم الثلاثاء في مقر المؤسسة.

وأشار مهيدات إلى أن المذكرة جاءت لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال الدراسات والأبحاث العلمية التطبيقية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل المعلومات العلمية والفنية وتبادل الخبرات في الشؤون العلمية والتطبيقية، وتقديم البرامج التدريبية في المجالات ذات العلاقة بمجالات عمل مديريات المؤسسة.

وأكد مهيدات استعداد المؤسسة لتطوير الشراكات التي من شأنها دعم جهود التعليم التي تقدمها الجامعات الوطنية والمساهمة في تعزيز كفاءة المخرجات التعليمية ضمن نهج عمل المؤسسة المستمر لتعزيز الشراكة الفاعلة مع مختلف المؤسسات الوطنية بما فيها المؤسسات الأكاديمية لتحقيق الأهداف المشتركة في خدمة الوطن الغالي.

من جهته أشار الرمحي إلى أن المذكرة جاءت انطلاقاً من الرغبة المتبادلة بين الطرفين في ترسيخ التعاون والشراكة وتعزيز تبادل الخبرات في المجالين الأكاديمي والمهني. لما تتمتع به المؤسسة من خبرات وتجارب متميزة في مجال سلامة الغذاء والدواء والمواد ذات العلاقة كالمستلزمات الطبية ومواد التجميل وتطبيق أنظمة رقابية مبنية على الأسس العلمية والمعايير العالمية

وأضاف أن الجامعة تعمل على تطوير الشراكات التي من شأنها الارتقاء بالمستوى التعليمي الذي تقدمه ورفع سوية وكفاءات مخرجاتها التعليمية ضمن إطار سعيها نحو التميز وإعداد كوادر مؤهلة ومدربة تلبي متطلبات وحاجات سوق العمل، والعمل على تحفيز المواهب الريادية والأفكار الإبداعية لدى الطلبة من خلال توفير البيئة المناسبة لإطلاق الطاقات الكامنة لديهم.