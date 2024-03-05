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جامعة فيلادلفيا تشارك في مؤتمر اتحاد الجامعات العربية بدورته السادسة والخمسين في بغداد

5 مارس 2024
جامعة فيلادلفيا تشارك في مؤتمر اتحاد الجامعات العربية بدورته السادسة والخمسين في بغداد

وطنا اليوم:شارك رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الجراح في أعمال مؤتمر اتحاد الجامعات العربية بدورته السادسة والخمسين، والذي رعاه وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي الدكتور نعيم العبودي، بحضور أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، والذي تستضيفه جامعة بغداد بالفترة من (4-5 آذار 2024)، بمشاركة أكثر من مئة شخصية أكاديمية عربية من رؤساء جامعات، وممثلي المنظمات العلمية العربية.
ويتضمن المؤتمر الذي اقامته الأمانة العامة للاتحاد استعراض ومناقشة الأنشطة والإنجازات لكل من المجالس والمراكز والجمعيات العلمية للكليات المتناظرة، وبحث التعاون بين الاتحاد والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، والندوات والمؤتمرات العلمية التي سيُشارك فيها الاتحاد بالتعاون مع الجامعات الأعضاء.
وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي مبادرة لتأسيس منطقة التعليم العالي العربية والتي لاقت اشادة من رؤساء الجامعات العربية المشاركين في الاجتماع بمضمونها الهادف الى تطوير سياقات التفاهم والتعاون العلمي.
وقد تخلل حفل الافتتاح تسلم جامعة بغداد رئاسة الدورة الحالية لاتحاد الجامعات العربية بنسخته السادسة والخمسين والتي تتزامن مع الذكرى الستين لتأسيس الاتحاد.


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