أعمال فيلادلفيا تشارك في تكريم الطلبة الحاصلين على منحة CMA بالجامعة الأردنية

وطنا اليوم:شارك عدد من طلبة كلية الاعمال في جامعة فيلادلفيا في حفل تكريم للطلبة الحاصلين على منحة المحاسب الإداري المعتمد (CMA) الممنوحة من المعهد العالمي للمحاسبين الإداريين (IMA)، من مختلف أقسام المحاسبة في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، والذي عقد تحت رعاية رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، ونظمته شركة الصرح العالمية للتدريب والاستشارات .

وقد شارك في هذا التكريم الطلبة الحاصلين على المنحة من كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا وهم: نيبال السخني، ريما الذيبة، شيماء عبدالرحيم، تيماء الفريحات، باسل الطوسي وبحضور الدكتور جعفر صوالحة والدكتورة عبير سمارة من قسم المحاسبة.

وأشار عميد كلية الأعمال الدكتور محمد الصمادي أن الكلية وضمن جهودها في تعزيز تنمية قدرات الطلبة وإعدادهم لسوق العمل، تدعم مثل هذا النوع من التعاون مع شركات التدريب المتخصصة المانحة للشهادات المهنية في مختلف مجالات قطاع المال والأعمال، كما أضاف رئيس قسم المحاسبة الدكتور يوسف الهروط أن قسم المحاسبة يعمل على توعية الطلبة بأهمية الشهادات المهنية والتعريف بها، كما يقوم أيضًا بإدماج مواضيع مختارة من مواضيع الشهادات المهنية ضمن الخطط الدراسية للمواد ذات العلاقة والتركيز عليها اثناء العملية التعليمية وبشكل يضمن تعزيز معارف ومهارات وكفايات الطلبة، ومساعدة من يرغب منهم بالحصول على هذه الشهادات مستقبلًا، ومن الجدير بالذكر أن قسم المحاسبة في جامعة فيلادلفيا حاصل على اعتماد من معهد المدققين الداخليين الأمريكي (IIA) وادراج اسم الجامعة ضمن الجامعات التي تقدم الوعي والمعرفة بالتدقيق الداخلي من خلال برنامجها التعليمي.