الخارجية توضح حول فيديو أردني فاقد الذاكرة في اليمن

وطنا اليوم:رد الناطق الرسمي ومدير العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، سفيان القضاة، على مقطع صوره يمني لشخص يقول فيه إنه أردني انقطعت به السبل في اليمن، بعد تعرضه لحادث أثر على ذاكرته.

وقال القضاة، في تغريدة له على موقع اكس (تويتر سابقا)، انه وبعد تدقيق الاسم تبين بأن الشخص المذكور ليس أردنيًا، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد الأردن لمساعدته وإيصاله إلى أهله في حال توفرت المعلومات اللازمة عنه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا تم تصويره من قبل أحد الشبان في عدن، ظهر خلاله شخص متشرد قُطعت به السبل، قال ان اسمه محمد النور وجاء من مأدبا في الأردن إلى اليمن مع أحد أقربائه، منذ ما يقارب الـ10 سنوات.

يُشار الى ان الفيديو المذكور انتشر بصورة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف مساعدة “محمد” بالوصول إلى ذويه عبر القاء الضوء على قصته.