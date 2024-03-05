تخريج الفوج الاول من دبلوم “الكرتون المضلّع”

الجغبير: “جوباك” يقدم خدمات ودورات متخصصة لتطوير أغلفة وتصاميم المنتجات الصناعية

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن غرف الصناعة تعمل على تعزيز تنافسية المنتجات الصناعية الأردنية في السوق المحلي واسواق التصدير، حيث قامت غرف الصناعة بتأسيس المركز الوطني للتعبئة والتغليف (جوباك) لتقديم مجموعة من الخدمات الفنية المتخصصة تشمل اعداد التصاميم الخارجية للأغلفة والتصاميم الهيكلية للعبوات وتقديم حلول مبتكرة من خلال التعبئة والتغليف لحماية المنتجات وتسويقها وتمكينها من تلبية المتطلبات والمعايير الفنية للأسواق المختلفة.

واضاف الجغبير تعليقا على تخريج أول فوج من برنامج الدبلوم في صناعة الكرتون المضلّع، والذي نظمه المركز الوطني الأردني للتعبئة والتغليف بالتعاون الوثيق مع شركة البنداري للاستشارات الهندسية ومجموعة طلال ابوغزالة، ان هذا البرنامج يعتبر خطوة مميزة في اطار رؤية مستقبلية تهدف الى تعزيز قدرات ومهارات الكوادر الفنية العاملة في صناعة الكرتون، خصوصا وان هذه الصناعة تشهد تطورات متسارعة وطلبا متزايدا في الاسواق العالمية.

من جهته أوضح رئيس المركز الوطني للتعبئة والتغليف عيسى عبدالهادي، ان هذا البرنامج الذي شارك به مجموعة من مديري ورؤساء الأقسام التشغيلية في مصانع الكرتون في منطقة الشرق الأوسط، استمر لمدة 10 أيام ، وشمل التدريب أكثر من 60 ساعة مكثفة من المحاضرات والنقاشات العلمية، التي قام بتقديمها الدكتور المهندس صبحي البنداري ، رائد الصناعة والخبير المعترف به عالميا في مجال صناعة الورق والكرتون المضلع، وهدف البرنامج إلى تأهيل المشاركين وتزويدهم بمهارات تخصصية متقدمة في صناعة الكرتون، ليكونوا جاهزين للمساهمة بفاعلية في نمو الاقتصاد المحلي وتطبيق ممارسات التصنيع المستدام.

واشار عبدالهادي الى أن أهم المحاور التي تم التركيز عليها في البرنامج هي: فهم أساسيات تصنيع الكرتون ومواده المختلفة،والتعرف على أحدث التقنيات والممارسات في مجال صناعة الكرتون،- تطبيق الجودة ومعايير السلامة في عملية الانتاج، استخدام الكرتون كوسيلة ترويجية وإعلامية فعالة وادارة الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية، مشيرا الى ان قطاع التعبئة والتغليف في الأردن رائد على مستوى المنطقة من خلال _ امتلاك تكنولوجيا متطورة وحديثة من ماكينات وأنظمة مختلفة، وان هذه الدورات ستؤدي الى تحسين استخدام هذه الماكينات من قبل المشغلين، واطالة عمرها، مما سينعكس على الجودة وحجم الإنتاج وتعزيز التنافسية.

يذكر ان المركز الوطني للتعبئة والتغليف تأسس في العام 2016، كذراع فني لغرف الصناعة بالمملكة، لتقديم خدمات مبتكرة ومتنوعة في تصميم منتجات التعبئة والتغليف للمنتجات الصناعية، حسب متطلبات السوق المحلي واسواق التصدير، وهو حاصل على عضوية منظمة التغليف العالمية WPO – World Packaging Organisation